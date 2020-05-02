وزير الصحة العراقي يكشف عن مخطط للخروج من ’’الإغلاق’’ قبل عيد الفطر ويطرح 3 عوامل مشجعة

2020/05/02 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف وزير الصحة، جعفر صادق علاوي، السبت 2 ايار 2020، عن مخطط، بالاتفاق مع جامعة لندن، للخروج من...





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