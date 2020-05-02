2020/05/02 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت (02 أيار 2020)، حصيلة جديدة بعدد المعتقلين المخالفين لحظر التجوال في العاصمة بغداد.

وقالت العمليات في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم 17 آذار ولغاية اليوم 2 آيار ، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تتمكن من القاء القبض على 35573 مخالفاً".

واضاف البيان أن "القوات الأمنية حجزت 1987 عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات 85680 غرامة، كما سهلت دخول 65233 عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد".

وتقدمت قيادة عمليات بغداد بـ"الشكر لجميع المواطنين الملتزمين باجراءات الحظر"، داعيا إلى "الالتزام التام بتوجيهات الجهات المختصة".

بغداد اليوم- بغداد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، السبت 2 ايار 2020، ان انحسار طيران التحالف الدولي في سماء العراق، يقف وراء تنامي نشاط تنظيم داعش في الاونة الاخيرة والذي مهد لهجمات صلاح الدين فجر اليوم والتي ادت

بغداد اليوم - متابعة

أكدت قيادة العمليات المشتركة ، السبت 2 آيار 2020، إن هجوم داعش الأخير في مكيشيفة وبلد في محافظة صلاح الدين لا يعني انه بات قادراً على التوغل نحو المدن فيما كشفت عن طبيعة المناطق التي يتواجد فيها التنظيم حالياً.

وكانت خلية الإعل

بغداد اليوم- بغداد

استنكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الهجوم الغادر الذي شنته فلول الإرهاب على أبناء القوات الأمنية والحشد الشعبي في مناطق عدة بمحافظة صلاح الدين فجر اليوم السبت، الذي راح ضحيته عددٌ من الشهداء والجرحى.

وقال الحلبوسي في بيان تلقت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عمليات بغداد تعلن حصيلة جديدة بعدد المعتقلين المخالفين لحظر التجوال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عمليات بغداد تعلن حصيلة جديدة بعدد المعتقلين المخالفين لحظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).