نائب يكشف سبب الغاء ترشيح وزير الصحة الحالي بكابينة الكاظمي بعد تقديمه في القائمة الاولية

2020/05/02 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، جواد الموسوي، السبت (2 ايار 2020)، عن سبب الغاء ترشيح و...





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