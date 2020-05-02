العراق في دائرة الخطر…الاقتصاد الاحادي (mono-product economy) يهدد بانهيار الدولة

2020/05/02 | 21:15 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شخّص المختصّون مراراً مشكلة الاقتصاد الأحادي القطاع (Mono-Product Economy) الذي يعتمد على النفط كمصدر وحيد لأعداد الموازنات، لكنه ما زالت الحكومات العراقية المتعاقبة تعمل بنفس الطريقة والأسلوب، ولذا فأنه لم يكن صادماً للمراقبين الأرقام التي أعلنتها وزارة النفط العراقية حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (103.144.911) برميلاً، بنحو كان مجموع واردات شهر نيسان (1.400.000.000) […]

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