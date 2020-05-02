عمليات بغداد تعلن حصيلة جديدة بعدد المعتقلين المخالفين لحظر التجوال

2020/05/02 | 21:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، حصيلة جديدة بعدد المعتقلين المخالفين لحظر التجوال في العاصمة بغداد.وقالت العمليات في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم 17 آذار ولغاية اليوم 2 آيار ، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تتمكن من القاء القبض […]

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