عمّال الحضارة الأوائل  – كيف بنوا وكيف اضطهدوا ؟

2020/05/02 | 21:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.علي السعدي ….– بناة الحضارة هم ضحيتها – العمال يبنون – والطغاة يهدمون ” أرباب الأكَيكَي صمموا مدينة أرباب الأكَيكَي صنعوا قوالب الآجر أرباب الأنوناكي بنوا مدينة كَيش ” ذلك النشيد السومري الذي يصف بناء (كَيش) أول مدينة بعد الطوفان ،كان أول من ذكر (العمال) في اشارة الى ماقاموا به من […]

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