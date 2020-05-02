تركيا تسجل تراجعا جديدا لمعدل الإصابات والوفيات اليومية بكورونا

2020/05/02 | 21:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سجلت تركيا، اليوم السبت، تراجعا لافتا جديدا في معدل ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، وسط زيادة كبيرة في حصيلة المتعافين من المرض.وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها السبت، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1983 ليصل إلى […]

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