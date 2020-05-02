شاهد: بالتزامن مع تصاعد عمليات “داعش”: مقاتلون بلا عتاد ولاغطاء جوي.. ومنتسبون بالحشد “رواتبهم مسروقة”

2020/05/02 | 21:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كما غيرهم من الفئات العراقية المختلفة، يشكو منتسبو الحشد الشعبي ومقاتلي القوات الامنية على خطوط الصد مع تنظيم “داعش” من قلة الدعم الجوي فضلًا عن التجهيزات غير الجيدة.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق” لمقاتلين في احدى خطوط الصد وهم يشكون قلة الدعم الجوي وتزويدهم بمخازن عتاد “فاشلة” مخاطبين وزارة الدفاع، […]

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