فدعم: التدخل السلبي للسياسيين في المناطق الغربية والشمالية جعل الدواعش يستفحلون فيها

2020/05/02 | 21:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف عضو مجلس النواب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم، اليوم السبت، عن اسباب استفحال داعش في المناطق الغربية والشمالية.

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