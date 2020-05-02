كردستان ترفض جميع اشكال التجزئة في الاقليم وتؤكد طريق اللامركزية

2020/05/02 | 21:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت، رفضها جميع "أشكال التجزئة" داخل الإقليم وإنها هي من ستشرف على أي جهود لتحقيق اللامركزية الإدارية.

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