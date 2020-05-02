هاجس الامان في ديالى يعيد احياء اكبر بلدة لانتاج الدجاج ويحقق الاكتفاء الذاتي

2020/05/02 | 21:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مسؤول حكومي في ديالى، السبت، بان هاجس الامان اعاد احياء اكبر بلدة لانتاج الدجاج في المحافظة.وقال مدير ناحية مندلي وكالة(90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” استقرار الاوضاع الامنية في مقاطعة قره لوس والمناطق القريبة منها في ناحية مندلي اعاد احياء قطاع الدواجن بشكل كبير واسهم في تنمية نشاطه […]

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