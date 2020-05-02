نائب عن صلاح الدين يكشف لـ”العهد” اسباب هجمات “داعش” الاخيرة.. هدفها الاماكن المقدسة واعادة الطائفية

2020/05/02 | 21:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف النائب عن محافظة صلاح الدين محمد البلداوي، اليوم السبت، اسباب الهجمات الارهابية التي شنها تنظيم داعش الارهابي ضد القوات الامنية والحشد الشعبي بالمحافظة.وقال البلداوي في حديث متلفز لـقناة “العهد”، ان “ما حدث من هجمات إرهابية سببها الضغوط السياسية لعزل قيادات امنية كفوءة بصلاح الدين، كما ان أحد أسباب عودة الهجمات […]

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