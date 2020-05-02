عشائر صلاح الدين لـ”العهد نيوز”: نطالب الجهات المعنية بوضع حد للخروقات الامنية وتعزيز القطعات العسكرية

2020/05/02 | 21:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين طالبت عشائر محافظة صلاح الدين القيادات الامنية والجهات المعنية بوضع حد لتكرار الخروقات والاستهدافات التي تتعرض لها مدن صلاح الدين بين الحين والاخر من قبل عصابات داعش الارهابية وقال ثائر الحرباوي شيخ عشيرة حربة في حديث لـ “العهد نيوز”، اليوم السبت، ان في الوقت الذي تثمن فيه عشائر صلاح الدين التضحيات […]

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