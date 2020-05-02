الولايات المتحدة تسجل أكبر عدد من وفيات كورونا في يوم واحد

2020/05/02 | 22:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلقت طائرات سرب "الملائكة الزرقاء Blue Angles" فوق العاصمة الأميركية واشنطن وعدة مدن أخرى في جولة عرفت بـ "أميركا القوية" وذلك لتحفيز ودعم العاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من الموظفين الأساسيين خلال جائحة كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

ست طائرات من طراز اف-16 تابعة للبحرية الأميركية وست أخرى من طراز إف إي-18 من سلاح الجو الأميركي تحلق فوق المدن الأكثر تأثرا بجائحة كورونا كجزء من حملة "أمريكا القوية" التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا.

سيقدم الاحترام للطواقم الطبية التي تدافع عن الأميركيينوقال ترامب في مؤتمر صحفي في 22 أبريل إن "ما نقوم به هو تكريم لعمال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية والذين يواجهون كوفيد-19، وهي إشارة لجميع الأميركيين على توخي الحذر أثناء هذه الأزمة، ولنتذكر بأننا سنبقى متيقظين لأي خطر يحدق بالبلاد، تحليق طائرات "الملائكة الزرق وطيور الرعد" سيقدم الاحترام للطواقم الطبية التي تدافع عن الأميركيين كما يدافع الجيش عنهم"

وبعد ولاية نيويورك والعاصمة الأميركية واشنطن ستحلق طائرات "الملائكة الزرق" فوق ولايات فلوريدا وفيرجينا و ميشيغان وإنديانا وتينيسي ونيو أورلينز وتكساس، كما ستحلق طائرات "طيور الرعد" فوق كل من أوكلاهوما وأريزونا وكاليفورنيا وأوريغون وولاية واشنطن، وكلها ولايات في الجزء الغربي من الولايات المتحدة.

وحثت البحرية الأميركية الراغبين في مشاهدة تحليق الطائرات على القيام بذلك بصورة امنة من منازلهمولتطبيق شروط السلامة والأمان التي تشهدها أزمة كورونا أكد المتحدث باسم فرق التحليق بأن كلا الفريقين يلتزمان بتنفيذ تدابير مختلفة للحفاظ على سلامة الأفراد والمجتمع.



وهذا يشمل إعادة التزود بالوقود جوًا أثناء التحليق وعدم وجود محطات هبوط مجدولة في الطريق لتقليل التعرض المحتمل للفيروس.

وحث بيان صحفي للبحرية الأميركية الأشخاص الذين يرغبون في مشاهدة تحليق الطائرات على القيام بذلك بصورة آمنة من منازلهم، والحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال الحدث، والامتناع عن التنقل لمناطق خاصة من أجل متابعة الاستعراض الجوي.

وعادة ما تشارك طائرات "الملائكة الزرق" والتي تستقر في قاعدة بانسكويلا الجوية في فلوريدا، وطائرات "طيور الرعد" والتي تتخذ من لاس فيغاس قاعدة لها، في أكثر من ثلاثين عرضًا جويًا كل عام وقد اضطر الفريقان إلى إلغاء العديد من تلك الفعاليات بسبب أزمة كورونا.

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