توجيه من رئاسة البرلمان بتواجد اعضائه في بغداد الاثنين المقبل استعدادا لجلسة منح الثقة للحكومة

2020/05/02 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، السبت، أعضاء المجلس بالتواجد، في العاصمة بغداد، يوم الاثنين المقبل.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان، أنه "استعدادا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة خلال هذا الأسبوع؛ وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتواجد النواب في بغداد الاثنين المقبل".

وأردف: " كما تمت تهيئة رحلة من مطاري أربيل والسليمانية ورحلة مطار البصرة لنقل النواب إلى بغداد يوم الاثنين المقبل، وسيعلن عن تحديد موعد الجلسة لاحقا".

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