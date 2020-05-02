قتيلان و7 جرحى حصيلة هجمات داعش اليوم في ديالى

2020/05/02 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني من داخل محافظة ديالى، اليوم السبت، بمقتل منتسبين اثنين واصابة 7 اخرين اخرين خلال حملة شنها تنظيم داعش ضد القوات الامنية في عدد من مناطق المحافظة.

وقال المصدر، ان "عبوة ناسفة انفجرت على دورية امنية تابعة للجيش، ادت الى مقتل جندي واصابة 3 اخريين في اطراف ناحية العظيم 60كم شمال بعقوبة".

واضاف ان "العبوة كانت موضوعة على جانب طريق زراعي لاستهداف القوات الامنية".

وبالتزامن، افاد مصدر امني اخر باصابة شرطي بهجوم شنه داعش على نقطة امنية في منطقة الوقف شمال شرق ديالى.

واكد مصدر امني ثالث، بان قتيل و3 جرحى سقطوا في هجوم شنه داعش شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" داعش شن هجوم على نقطة مرابطة من خلال القنص عن بعد في اطراف قرية زاغنية قرب ناحية العبارة( 14كم شمال شرق بعقوبة) ما اسفر عن مقتل شرطي واصابة 3 اخريين بجروح بينهم حالة حرجة للغاية".

واضاف المصدر،ان" تعزيزات وصلت الى المنطقة وبدات عملية تمشيط وتعقب لخلايا داعش"، لافتا الى "الهجوم هو الثاني من نوعه خلال ساعة بعد انفجار عبوة ناسفة على دورية للجيش قرب ناحية العظيم اسفرت عن مقتل واصابة 4 جنود".

وتزايد نشاط داعش في الايام الاخيرة، في عدد من مناطق البلاد، كان اخرها هجوم صلاح الدين فجر اليوم الذي اودى بحياة عدد من مقاتلي الحشد الشعبي واصابة عدد اخر من افراد القوات الامنية الاخرى المتواجدة هناك.

بغداد اليوم-بغداد

اتهم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، السبت 2 ايار 2020، "قطعات عسكرية"، لم يسمها، بالتراخي وعدم الاهتمام بالمعلومات التي تردها، عقب هجوم نفذه تنظيم داعش على مناطق في محافظة صلاح الدين.

وقال الزياد

بغداد اليوم- بغداد

سالت دماء الشهداء فجر اليوم في صلاح الدين، بهجوم شنه تنظيم داعش على النقاط الامنية المتمركزة هناك، لتتفجر بيانات الادانة من الرئاسات الثلاث والقوى السياسية، وتتباين المطالب والمناشدات، فمنهم من يرى ضرورة عودة طيران التحالف ا

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية ، السبت 2 أيار 2020، عن القاء القبض على إرهابيين شاركوا بهجمات صلاح الدين التي شنت مساء امس وفجر اليوم وراح ضحيتها 10 مقاتلين.

وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء خالد المحنا في مقابلة مع قناة العراقية شبه

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