تهيئة رحلات من أربيل والسليمانية والبصرة لنقل النواب لبغداد

2020/05/02 | 22:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر برلماني، السبت، بتهيئة رحلة من مطارات اربيل والسليمانية والبصرة لنقل النواب الى بغداد.وقال المصدر في تصريح صحفياطلعت عليه “العهد نيوز” انه “تم تهيئة رحلة من مطارات أربيل و السليمانية و البصرة لنقل النواب الى بغداد يوم الاثنين المقبل”.

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