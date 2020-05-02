وزير صهيوني: منع نتنياهو من تولي الحكومة بمثابة هزة أرضية

2020/05/02 | 22:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال وزير صهيوني إنه إذا قررت محكمة العدل العليا منع بنيامين نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة، فإن ذلك سيكون بمثابة “هزة أرضية وضربة غير مسبوقة لما اسماها “الديمقراطية الإسرائيلية”.ولفت وزير الطاقة في كيان الاحتلال الإسرائيلي، يوفال شتاينيتس، إلى أن قرارا كهذا يعني إلغاء نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن على المحكمة العليا […]

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