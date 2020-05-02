الكاظمي يخاطب البرلمان بتاجيل جلسة الاحد الى الثلاثاء المقبل للتصويت على كابينته الوزارية

2020/05/02 | 22:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ان الاخير قدم طلبا الى رئاسة مجلس النواب يتضمن عقد جلسة التصويت على كابينته الوزارية الثلاثاء المقبل.وذكرت وسائل اعلام محلية، ان" الكاظمي ارسل كتابا طلب فيه عقد جلسة التصويت على الكابينة الحكومية والمقررة يوم غد الاحد الى الثلاثاء المقبل".واضاف المصدر ان" الكتاب يتضمن القائمة النهائية لمرشحي الكابينة الحكومية بالاضافة الى طلب لتحديد يوم الثلاثاء المقبل موعداً لعقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على المرشحين للحقائب الوزارية".

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