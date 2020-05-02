انتشار امني ومداهمات في الانبار بعد هجمات داعش في صلاح الدين

2020/05/02 | 22:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الانبار أعلن مسؤول محلي في محافظة الانبار ،عن استنفار الاجهزة الامنية وانتشارها في المحافظة ، بعد هجوم تنظيم داعش الاخير في محافظة صلاح الدين .وقال قائممقام قضاء القائم احمد المحلاوي ، السبت، في بيان ان "القوات الأمنية المنتشرة في مناطق مختلفة من مدن الانبار اتخذت إجراءات أمنية غير مسبوقة تمثلت بإعلان التأهب التام لإحباط أي تعرض لخلايا داعش” التي تستهدف القطعات العسكرية" .وبين أن " القوات الأمنية داهمت عدد من المناطق الغربية باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع وقوع أي خروقات أمنية وسد كافة الثغرات الأمنية" .وتعرضت أطراف ناحية مكيشفة "40 كم جنوب تكريت" مركز محافظة صلاح الدين ، فجر السبت إلى اعنف هجوما لتنظيم داعش منذ أكثر من عام، وأودى بحياة 9 عناصر وجرح آخر من الحشد.و أطلق مسؤولون في محافظة صلاح الدين تحذيرات ونداءات عاجلة للسلطات الأمنية بمخاطر الأوضاع الأمنية في مناطق عدة من المحافظة على خلفية الهجمات الأخيرة في مناطق ناحية مكيشفة وأطراف قضاء بلد جنوبي صلاح الدين والتي أوقعت 13 قتيلا وجريحا بين صفوف الحشد الشعبي.

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