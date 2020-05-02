2020/05/02 | 22:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت #قوات_سوريا _لديمقراطية، السبت، إلقاء القبض على خليةٍ تابعة لـ #داعش في منطقة #هجين بريف #دير_الزور الشرقي، تضمّ مجموعة من قادة التنظيم.وقال مركز التنسيق والعمليات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية على موقعه الرسمي في تويتر،…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قادةٌ من داعش في قبضة الوحدات الخاصة لـ (قسد) في هجين) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قادةٌ من داعش في قبضة الوحدات الخاصة لـ (قسد) في هجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).