الحلبوسي يوجه دعوة للنواب للتواجد في بغداد تمهيدا لـ

2020/05/02 | 22:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قال مصدران مطلعان يوم السبت إن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجهة دعوة للنواب للحضور إلى بغداد تمهيداً لعقد جلسة خاصة بالنظر في منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

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