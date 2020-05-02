صحة الرصافة توضح تفاصيل الاصابات وتوزيعها الجغرافي

2020/05/02 | 22:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلنت دائرة صحة الرصافة، السبت ، تسجيل 16 اصابة ديدة بفيروس كورونا في جانب الرصفة ببغداد، فيما اوضحت تفاصيل الحالات وتوزيعها الجغرافي.وقال مدير صحة الرصافة، الدكتور عبد الغني الساعدي، في بيان ، إن "دائرته سجلت 16 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، 9 حالات منها خلال حملات الرصد الوبائي الفعال، 3 منها شخصت في قطاع الشعب خلال حملات الرصد الوبائي الفعال وهم عائلة تتكون من رجل بعمر59 سنة وامرأة 42 سنة يسكنون الشعب محلة 33 ورجل بعمر 32 سنة يسكن الشعب محلة 333".وتابعت "اما الحالات الستة الاخرى فقد شخصت في قطاع الصدر نتيجة المسح الوبائي الفعال ويسكنون مدينة الصدر وهم امرأة بعمر 30 سنة محلة 543 ورجل بعمر 27 سنة يسكن قطاع 6 و امرأة بعمر 20 سنة محلة 511 وامرأة بعمر 60 سنة محلة 560 وامرأة بسن 38 سنة تسكن محلة 565 اما الحالة التاسعة فكانت لرجل بعمر 50 سنة يسكن قطاع 47 ".واضاف البيان أن "الحالات الباقية، رجل بعمر 72 سنة تم تشخيصه في مستشفى الشيخ زايد يسكن الزعفرانية محلة 949، وشاب بعمر 16سنة تم تشخيصه في مستشفى الامام علي، يسكن مدينة الصدر محلة 556".وتابع أن "الحالة رقم 12 لامرأة بعمر 30 سنة تم تشخيصها في مستشفى الامام علي تسكن الشعب محلة 341، فيما كانت الحالة رقم 13 لرجل بعمر 47 سنة تم تشخيصه في مستشفى الامام علي ( ع ) يسكن مدينة الصدر محلة 532، اما الحالة رقم 14 فقد كانت لامرأة بعمر 42 سنة تم تشخيصها في مستشفى الامام علي تسكن مدينة الصدر الكيارة محلة 534".واشار البيان إلى أن "الحالة رقم 15 فقد كانت لرجل بعمر 52 سنة تم تشخيصه في مستشفى الامام علي (ع ) يسكن البلديات قرب دائرة الكهرباء، بينما كانت الحالة رقم 16 لامرأة بعمر 68سنة تم تشخيصها في مستشفى الامام علي ( ع ) تسكن الشعب حي الصحة محلة 357".وبين الساعدي ان "العدد التراكمي للإصابات في الرصافة ارتفع الى 384 توفي منهم 20 حالة فيما اكتسب الشفاء 233 والمتبقي قيد العلاج 131 يتلقون العلاج في مستشفيات الحجر الصحي" .وحذر الساعدي من "التراخي والتهاون بإجراءات الحظر الصحي في ظل وجود الخطر مما يستدعي المزيد من الحزم في تطبيقها".

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