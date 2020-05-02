2020/05/02 | 22:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غدا ..استضافة نيابية لمستشاري وزارتين حول الخطة الزراعية الصيفية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/02 | 22:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غدا ..استضافة نيابية لمستشاري وزارتين حول الخطة الزراعية الصيفية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غدا ..استضافة نيابية لمستشاري وزارتين حول الخطة الزراعية الصيفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).