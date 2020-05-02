مصدر امني لـ”العهد نيوز”: استشهاد واصابة 4 جنود بانفجار ناسفة في ديالى

2020/05/02 | 22:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، استشهاد جندي واصابة 3 اخريين بانفجار عبوة ناسفة شمال محافظة ديالى.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم السبت، ،ان” دورية امنية لاحد افواج الفرقة الخامسة انفجرت عبوة ناسفة عليها في الجزء الشرقي من ناحية العظيم(69كم شمال بعقوبة) ما اسفر عن استشهاد جندي واصابة 3 اخريين”.واضاف المصدر،ان” قوة من الجيش طوقت منطقة الحادثة […]

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