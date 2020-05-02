2020/05/02 | 22:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المستقلة تنشر اسماء الكابينة الوزارة لحكومة الكاظمي المقدمة للبرلمان) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المستقلة تنشر اسماء الكابينة الوزارة لحكومة الكاظمي المقدمة للبرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).