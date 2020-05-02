انفجار يستهدف دورية لمعاون امر الفوج الثاني لواء 18 في ديالى

2020/05/02 | 22:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اكدت خلية الاعلام الامني، انفجار عبوة ناسفة على دورية بامرة معاون امر الفوج الثاني باللواء 18 في محافظة ديالى اسفر عن استشهاد مقاتل واصابة 3 اخرين.وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “عبوة ناسفة انفجرت على دورية آلية بامرة معاون أمر الفوج الثاني باللواء الثامن عشر في […]

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