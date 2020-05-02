طهران: لن نسمح للطائرات الأمريكية بالتحليق فوق منصات النفط الإيرانية

2020/05/02 | 22:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة هدد قائد القوات البحرية في فيلق الحرس الثوري الإيراني علي رضا تانغسيري بأن بلاده لن تسمح لطائرات الهليكوبتر الأمريكية بالتحليق فوق منصات النفط الإيرانية في مياه الخليج.وقال تانغسيري، في حديث صحفي: “لن نتغاضى عن قيام الأمريكيين بفحص سفن الصيد الإيرانية، وعن قيام المروحيات الأمريكية بالتحليق فوق منصاتنا النفطية في المنطقة”.وأضاف الضابط […]

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