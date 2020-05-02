مسؤول امني لـ”العهد نيوز”: الهجمات الارهابية في صلاح الدين مدعومة امريكيا لاعادة قواتها المحتلة من جديد

2020/05/02 | 22:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار العميد الركن مضر البلداوي، الى ان هجمات داعش الارهابية على مدن صلاح الدين، جاءت رد اعتبار من قبلهم بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بداعش في محاولاته السابقة للسيطرة على منطقة ما او زعزعة الامن والاستقرار، فيما شدد على ضرورة تفعيل الجهود الاستخبارية لافشال تكرار هذه الهجمات في المرات المقبلة وقال البلداوي في حديث لـ”العهد […]

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