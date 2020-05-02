من هو النبي محمد؟ - محمد علي عبد الجليل

2020/05/02 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_عبد_الجليل من المرجَّح جداً ألاَّ يكونَ نبي الإسلام "مُحمَّد" في الأساس شخصاً تاريخياً، بل إنّ "محمَّداً" هذا هو تصوُّر جماعي تطَـلُّعي عن شخصية رمزية خلاصية كمالية، مثل شخصية "الفارقليط" [المُعزّي، أي: مقوّي العزيمة] (وهو الـ"مُــنْحَمَنَّا")، و"المُخَـلِّص"، و"المسيح" [الإنسان المثالي، الممسوح، المختار من الله]، و"المَهدي" المنتظَر، و"البوذا".



هذه الشخصية التخيُّلية ظهرَت على الأرجح بين قبائل العرب في جنوب ......





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