المضمون التاريخي لعيد العمال: صراعٌ لم ينتهي - أحمد البلتاجي

2020/05/02 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_البلتاجي «على العامل، كي يكون عاملاً، أن يكون بأدوات إنتاجه المادي مثقفًا، وعلى المثقف، كي يكون كذلك، أن يكون بأدوات إنتاجه الفكري كادحًا»~مهدي عاملــــــــــــــــــــــــفي الحادي والعشرين من أبريل 1856، والشمس تلفح وجوههم، ألقى عمال بناء جامعة ميلبورن في أستراليا بمطارقهم، وأخذوا بالسير إلى مقر البرلمان مطالبين بيوم عملٍ من ثماني ساعات.



تكللت مسيرتهم بالنجاح، وحازوا مطلبهم دون انتقاصٍ من ......





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