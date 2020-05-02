رئيس كازاخستان يقيل رئيسة مجلس الشيوخ الذي يخولها خلافته

2020/05/02 | 22:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أُقيلت داريغا نزارباييفا ابنة رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف، من منصبها كرئيسة مجلس الشيوخ، وفق ما أعلن مكتب رئيس البلاد السبت.وكان منصب نزارباييفا، التي تبلغ من العمر 56 عاما يضعها في المرتبة الثانية في السلطة بعد الرئيس قاسم-جومارت توكاييف.لكن بيان مكتب توكاييف، الذي كان اختاره نور سلطان نزارباييف شخصيا خلفا له، […]

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