الاعلام الامني تعلن حصيلة ضحايا الانفجار الذي استهدف دورية امنية في ديالى

2020/05/02 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، عن حصيلة الانفجار الذي استهدف دورية في منطقة الهيتاويين بديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على دورية آلية بامرة معاون أمر الفوج الثاني باللواء الثامن عشر في منطقة الهيتاويين بمحافظة ديالى، مما ادى الى استشهاد مقاتل وجرح ثلاثة آخرين".

بغداد اليوم-بغداد

اتهم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، السبت 2 ايار 2020، "قطعات عسكرية"، لم يسمها، بالتراخي وعدم الاهتمام بالمعلومات التي تردها، عقب هجوم نفذه تنظيم داعش على مناطق في محافظة صلاح الدين.

وقال الزياد

بغداد اليوم- بغداد

سالت دماء الشهداء فجر اليوم في صلاح الدين، بهجوم شنه تنظيم داعش على النقاط الامنية المتمركزة هناك، لتتفجر بيانات الادانة من الرئاسات الثلاث والقوى السياسية، وتتباين المطالب والمناشدات، فمنهم من يرى ضرورة عودة طيران التحالف ا

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني من داخل محافظة ديالى، اليوم السبت، بمقتل منتسبين اثنين واصابة 7 اخرين اخرين خلال حملة شنها تنظيم داعش ضد القوات الامنية في عدد من مناطق المحافظة.

وقال المصدر، ان "عبوة ناسفة انفجرت على دورية امنية تاب

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