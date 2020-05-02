آخر مستجدات وباء كورونا حول العالم

2020/05/02 | 22:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اودى وباء كوفيد-19 بأكثر من 240 ألف شخص في العالم، أكثر من 85 في المئة منهم في اوروبا والولايات المتحدة منذ ظهوره في الصين في كانون الاول/ديسمبر، وذلك وفق حصيلة لفرانس برس تستند الى مصادر رسمية السبت الساعة 15,30 ت غ.وسجلت 240 ألفا و231 وفاة في العالم من ثلاثة ملايين و371 ألفا و435 إصابة، […]

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