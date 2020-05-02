بعد خلوها لاسبوعين من اصابات بكورونا .. خلية ازمة الديوانية تصدر 7 قرارات جديدة للوقاية

2020/05/02 | 22:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الديوانية أصدرت خلية الأزمة في محافظة الديوانية ، 7 قرارات جديدة بشأن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا وحظر التجوال في المحافظة.وقالت الخلية في بيان، إنها " قررت، خلال اجتماعها تشكيل لجنة برئاسة مدير عام صحة الديوانية، ورئاسة جامعة القادسية والمديرية العامة للتربية، والأمن الوطني، لمتابعة ملف المواطنين من أبناء المحافظة العالقين في بغداد والقادمين من دول أخرى بعد اختيار مكان مناسب للحجر الاحترازي".ودعت إلى "التشديد على تطبيق التباعد الاحترازي واستخدام المستلزمات الطبية الوقائية (الكمامات، القفازات)، خلال مراجعة المواطنين للدوائر الحكومية والمستشفيات، وإلزام المولات والأسواق التجارية الكبيرة بتوفير أجهزة التعقيم والتعفير الخارجية، والقفازات والكمامات للمواطنين المتبضعين مع مراعاة ثبات المسافة الاحترازية بينهم اثناء دخولهم الى تلك المراكز لتجنب التزاحم فيها".كما قررت "تشكيل لجنة بعضوية مديرية الصحة والأمن الوطني والبلدية لإغلاق المطاعم المخالفة لتعليمات خلية الأزمة، والتشديد على الأجهزة الأمنية لاستمرارها بإغلاق الطرق الخارجية والنيسمية والمقاهي".وطالبت "بتشكيل فريق ساند لتحقيق التوعية بمخاطر فيروس كورونا المستجد، يضم مفوضية حقوق الإنسان وجامعة القادسية والمحافظة وقيادة الشرطة والصحة وحقوق الإنسان والمرور والدفاع المدني يعمل على التنسيق مع الفرق التطوعية، والمؤسسات المحلية لنشر الوعي الثقافي وإرشادات الصحة والسلامة للحد من الإصابة".وأعلنت "تنفيذ حملة صحية عشوائية لفحص المواطنين في مناطق متفرقة من المحافظة للتأكد من سلامة مواطنيها، والتركيز على المناطق التي سجلت إصابات سابقة".

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