الحلبوسي يدعو النواب لحضور جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة

2020/05/02 | 22:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس النواب عن استدعاء اعضاء المجلس لجلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.وقال بيان عن المتحدث الرسمي ،اليوم السبت، “استعدادا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة خلال هذا الأسبوع؛ وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتواجد النواب في بغداد الاثنين المقبل”.واشار الى “تهيئة رحلة من مطاري […]

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