جزء من وصية الشهيد القائد قاسم سليماني

2020/05/02 | 22:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الملحقية الثقافية الإيرانية في العراق، كتاب “وصية شهداء المقاومة” قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، باللغة العربية.وبحسب قناة “العالم”: “جری إعداد ونشر كتاب “وصية الشهيدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس باللغة العربية، بالتعاون بين الملحقية الثقافية الإيرانية ومركز الأبحاث الإسلامية في بغداد، ورغم ظروف منع […]

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