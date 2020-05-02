2020/05/02 | 22:58 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة المساءلة والعدالة للمربد : كابينة الكاظمي لم تصلنا ، ولو وصلت ندققها بيوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/02 | 22:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة المساءلة والعدالة للمربد : كابينة الكاظمي لم تصلنا ، ولو وصلت ندققها بيوم) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة المساءلة والعدالة للمربد : كابينة الكاظمي لم تصلنا ، ولو وصلت ندققها بيوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).