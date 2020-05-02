تعرف على مواصفات سيارة Chery كروز الصينية

2020/05/02 | 23:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت عملاقة صناعة السيارات Chery عن بدء مبيعات Tiggo 8 في السوق الروسية والعديد من أسواق آسيا وأوروبا.بنيت هذه السيارة التي تعتبر أكبر سيارات Chery الكروس على منصات T1X التي أثبتت جدارتها في السنوات الأخيرة، وجاءت بهيكل أنيق وعصري بطول 4 أمتار و70 سنتيمترا، وعرضه 180 سم، وارتفاعه 170 سم، أما المسافة […]

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