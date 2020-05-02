إقليم كوردستان يستعرض تقريراً خاصاً بشفافية صادرات النفط

2020/05/02 | 23:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استعرض مجلس إقليم كوردستان لشؤون النفط والغاز يوم السبت كافة البيانات والمعلومات الموثقة والدقيقة من قبل شركة ديلويت (Deloitte) العالمية بشأن تصدير النفط واستهلاكه ومصاريفه وعائداته لسنة ٢٠١٩.

وقالت حكومة الإقليم في بيان، إنها تعرض، كجزء من المبادرة الخاصة بالشفافية، البيانات الموثقة كافة حول (تصدير واستهلاك ومصاريف النفط وعائداته في إقليم كوردستان) لعام ٢٠١٩ من قبل شركة ديلويت العالمية للتدقيق، في الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان.

وتعرض البيانات المنشورة بالتفصيل على الموقع الالكتروني لحكومة الإقليم، تقارير باللغات الكوردية والعربية والإنجليزية عن كل ربع من عام ٢٠١٩ بشكل منفصل، مع نشره ايضا لتقرير عام إزاء التدقيق والمتابعة لعام ٢٠١٩ بهدف طرح فكرة عامة للأنشطة السنوية.

وذكر البيان أن مجلس إقليم كوردستان لشؤون النفط والغاز سيستمر في العمل من اجل إغناء وتطوير التقارير التابعة للتدقيق والمتابعة بالاعتماد على الملاحظات المقدمة من قبل الجهات المعنية ولا سيما المجتمع الدولي حيث يؤكد المجلس التزامه تجاه شعب كوردستان باستمرار شركة ديلويت العالمية للتدقيق، بالمتابعة والتدقيق المستقل لقطاع النفط والغاز بكل عملياته وأقسامه.

وديلويت توش توهماتسو (بالإنجليزي Deloitte Touche Tohmatsu أو Deloitte) هي أكبر شركة خدمات مهنية في العالم وواحدة من الشركات الأربع الكبار في هذا المجال.



يقع مقرها الرئيسي في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعتبر ديلويت أكبر شركة خدمات مهنية في العالم قبل منافسيها برايس ووتر هاوس كوبرز وارنست اند يونج، وكيه بي ام جي.



تقدم ديلويت خدمات المراجعة (تدقيق الحسابات) والضرائب والاستشارات المالية، ويصل عدد موظفيها إلى أكثر من 244,400 موظف على مستوى العالم.

جاءت ديلويت في المرتبة رقم واحد من حيث الحصة السوقية في مجال الاستشارات من قبل مؤسسة جارتنر وفي سنة 2016، اعتبرت مجلة فورتشن ديلويت كواحدة من أفضل 100 شركة للعمل في العالم.

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