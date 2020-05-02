ارتفاع حصيلة هجوم على نقطة أمنية بديالى إلى 12 قتيلاً وجريحاً

2020/05/02 | 23:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى بارتفاع حصيلة هجوم استهدف نقطة أمنية يوم السبت شمال شرق بعقوبة إلى 12 قتيلاً وجريحا بينهم مدنيون.

وقال المصدر لشفق نيوز إن "حصيلة الهجوم على نقطة أمنية لقوات الشرطة في أطراف ناحية العبارة ارتفعت إلى 3 قتلى و9 جرحى خلال اشتباكات مع المهاجمين من مسلحي داعش".

وأشار المصدر إلى أن بين الضحايا مدنيون، دون مزيد من التوضيح.

واضاف المصدر أن "قوات من الشرطة شنت حملات تمشيط وتفتيش في محيط الحادث بحثا عن المهاجمين، فيما تم نقل جثث القتلى إلى الطب العدلي والجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاجات والاسعافات اللازمة".

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