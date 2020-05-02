عمليات البصرة تنفي رفع حظر التجوال في المحافظة

2020/05/02 | 23:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت خلية الازمة في محافظة البصرة، اليوم السبت، انباء رفع الحجر الصحي عن المحافظة.

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