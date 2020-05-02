نقيب الفنانيين: مستعدون لانتاج 10 مسلسلات عن الحشد الشعبي.. العبادي قص اجنحة الدراما

2020/05/02 | 23:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نقيب الفنانيين العراقيين جبار جودي، السبت، عن استعداد نقابته الى انتاج 10 مسلسلات تجسد بطولات قوات الحشد الشعبي لكن قلة الاموال يمنعنا من تنفيذ ذلك.وقال جودي في حديث لقناة “العهد” الفضائية، “نحن ننقل الواقع المرير للشيوخ في حقبة الخمسينات، و لا يوجد تقصير في الجانب الفني، “لافتا الى ان “من يقول ان الاعمال […]

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