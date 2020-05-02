زيباري: الكتل الشيعية تريد وضع اللوم على الكرد في افشال تمرير كابينة الكاظمي

2020/05/02 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الهادي السعداوي، السبت (2 ايار 2020)، على الاتهامات التي اشارت الى ان جولات التراخيص التي تم توقيعها في زمن رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي واثناء تولي حسين الشهرستاني منصب وزير النفط، هي

بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، السبت، أعضاء المجلس بالتواجد، في العاصمة بغداد، يوم الاثنين المقبل.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان، أنه "استعدادا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة خلال هذا الأسبوع؛

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، جواد الموسوي، السبت (2 ايار 2020)، عن سبب الغاء ترشيح وزير الصحة الحالي جعفر صادق علاوي في الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد تقديمه في القائمة الاولية

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