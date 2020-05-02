ارتفاع حصيلة الهجوم على نقطة امنية في ديالى الى 9 قتلى وجرحى

2020/05/02 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة الهجوم على نقطة امنية في ديالى الى مقتل واصابة 9اشخاص....





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