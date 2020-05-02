رئيس جماعة علماء العراق: على المختصين بالدراما تجسيد وقائع سبايكر وذبح مصطفى العذاري وبطولات الشهيد المهندس

2020/05/02 | 23:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعاء رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا، السبت، المختصين بالدراما العراقية الى تجسيد وقائع مجزرة سبايكر وحادثة ذبح الشهيد مصطفى العذاري بمدينة الفلوجة وكذلك بطولات الشهيد ابو مهدي المهندس بدلا من الاساءة لعشائر جنوب العراق.وقال الملا في حديث لقناة “العهد” الفضائية، “على المختصين بالدراما ان يجسدوا مشهد العشائر التي قتلت الجنود في سبايكر، […]

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