توقعات قاتمة للكاظمي..غضب جماهيري ينتظرك

2020/05/02 | 23:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال تقرير لموقع اندبندنت البريطاني انه على الرغم من التغييرات المؤثرة التي أنتجتها حركة الاحتجاج العراقية بين أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وفبراير (شباط) 2020، إلا أن تجددها يقع الآن ضمن تقديرات معظم العاملين في الحقل السياسي بالعراق.القوى الشيعية تتراجع ويضيف التقرير ، على سبيل المثال، عندما أسقطت الاحتجاجات حكومة عادل عبد المهدي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، كان متوقعاً أن تكلف القوى السياسية الشيعية أحد قادتها البارزين بتشكيل حكومة جديدة، لكنها لم تفعل، خشية منح الشارع المتفجر آنذاك مبرراً لمزيد من التصعيد.ويقول ، كان ذلك مؤشراً على أن أسطورة المحاصصة التي تفرض أن يكون رئيس الوزراء العراقي، شيعياً حزبياً ينتمي إلى إحدى القوى الإسلامية التقليدية، في طريقها إلى الانهيار.ويضيف ، حين عملت الأحزاب الشيعية على اختيار بديل لعبد المهدي، لم تنظر في صفوفها الأولى ولا حتى الثانية، بل فضلت ترشيح شخصية بعيدة عنها نوعاً ما، لتحصن نفسها من الشارع مؤقتاً، فكان اختيار محمد توفيق علاوي، وهو شيعي ليبرالي، بمثابة إعلان عن تغيّر قواعد لعبة اختيار رئيس الوزراء، بحيث صار الجمهور شريكاً أساسياً فيها.وينوه ، لم ينجح علاوي في مفاوضات تشكيل الحكومة، بعدما حاول تحدي السنة والكرد، انطلاقاً من أنه مرشح أزمة، ليس عليه أن يلتزم بضوابط المحاصصة، لكن المعبد انهار فوق رأسه، ووجد نفسه عاجزاً عن إقناع البرلمان بالانعقاد لمنحه الثقة.استمرار المساومة ويمضي التقرير قائلا ، في هذه الأثناء، كانت حركة الاحتجاج تراقب حراك رئيس الحكومة المكلف الذي حُسب عليها بادئ الأمر، قبل أن تنفض من حوله، معلنةً أنه مجرد امتداد للمساومة السياسية التي ضيعت قرابة 17 سنة من عمر العراق، من دون الشروع في بناء الدولة.ويشير ، جاء المكلف الثاني عدنان الزرفي بزخم أكبر، وعلى الرغم من انتمائه الشيعي الصريح، إلا أنه لم يكن مرشحاً ولا مدعوماً من أي حزب شيعي وازن.ولفت الى ان الزرفي قاتل كي يصل إلى البرلمان، لكنه وجد الأبواب مغلقة في طريقه، فاضطر للانسحاب، تاركاً مهمة التكليف لرئيس جهاز الاستخبارات مصطفى الكاظمي.الزرفي والكاظمي متشابهان ويتابع التقرير قائلا : ان الكاظمي، مرشح قديم - جديد لهذا المنصب، إذ سبق أن تنافس مع عبد المهدي على رئاسة الحكومة في عام 2018، وطُرح اسمه أخيراً مع علاوي والزرفي أيضاً.ويلفت الى أن الكاظمي اشترك مع الزرفي في أنهما نالا القدر الأقل من الاعتراض في ساحات الاحتجاج، ولكن هذا لا يعني الترحيب بهما.ويضيف ، عندما استقرت الأمور للكاظمي، كانت أسعار النفط هوت إلى معدلات تاريخية، فيما يواصل فيروس كورنا تفشيه في أصقاع العراق والعالم، متسبباً في إغلاق عام، ومخلفاً خسائر اقتصادية كارثية.توقعات قاتمةويقول التقرير ، بينما تنتظر تشكيلة الكاظمي الحكومية الضوء الأخضر للمرور عبر البرلمان، يضع خبراء في طريقها توقعات قاتمة، ينتهي بعضها إلى احتمال تحفيز الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية، خصوصا ان الكاظمي لا يملك عصاً سحرية لمعالجة مشكلات البلاد المتراكمة منذ 17 سنة.ولعل أهم بواعث قلق الطبقة السياسية من إمكانية تفجر حركة الاحتجاج مجدداً، يتصل بعجز منظومة الطاقة الوطنية في البلاد عن تلبية حاجات السكان من الكهرباء، خلال فصل الصيف الذي بات بإمكان الناس الشعور بمقدماته.

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