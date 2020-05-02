خلية ازمة البصرة تعلق على رفع جزئي للحظر الوقائي في المحافظة

2020/05/02 | 23:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة اعلن الناطق الأمني لخلية الأزمة في محافظة البصرة، غانم المالكي، ان لا صحة لانباء رفع الحظر الوقائي في المحافظة كما اشيع في وسائل التواصل .وقال الغانمي في بيان :" انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بصمة صوتية مفادها رفع الحظر الصحي الوقائي في محافظة البصرة ".واوضح أنه" لاصحة لهذا الخبر وننوه ونوضح الى الشعب البصري وجميع وسائل التواصل الاجتماعي و وسائل الإعلام الى اخذ الاخبار و المعلومات من مصادرها الرسمية و عدم الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي المشبوهة لمحاولتهم بث الشائعات المغرضة ونود ان نوضح كذلك ان حظر التجوال مستمر لغاية ٧ آيار ٢٠٢٠".

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