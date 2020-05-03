2020/05/03 | 00:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر برلماني عراقي، السبت، بأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه اعضاء المجلس بالتواجد في بغداد الاثنين المقبل، متوقعاً عقد جلسة للتصويت على ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. الحلبوسي يوجه النواب بالتواجد في بغداد الاثنين المقبل) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. الحلبوسي يوجه النواب بالتواجد في بغداد الاثنين المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).