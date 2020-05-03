2020/05/03 | 00:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت كتلة الحكمة النيابية عن إكمال رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي كابينته الوزارية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكمة: الكاظمي أكمل كابينته الوزارية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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