2020/05/03 | 00:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كتلة الحكمة النيابية عن إكمال رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي كابينته الوزارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكمة: الكاظمي أكمل كابينته الوزارية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكمة: الكاظمي أكمل كابينته الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).